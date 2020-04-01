Коронавирус: карантин до середины мая и открытие рынков

Хотя эпидемия коронавируса продолжает нарастать и в Украине, и в мире, тенденции реагирования на нее идут разновекторные. С одной стороны, в ряде стран вводят уже максимально жесткие карантинные меры (выход на улицу по одному или по два, в Москве – даже со специальным разрешением от мэрии), с другой – все чаще звучит мнение вроде того, которое высказал Дональд Трамп, – что лечение не может быть опаснее самой болезни.

Правда, президент США в своей стране не властен отменять решения, принимаемые губернаторами штатов, зато Александр Лукашенко в Белоруссии "заветы Трампа" реализует в полной мере: несмотря на первую смерть от коронавируса, никакого карантина там не вводится.

Вчера фактически словами Трампа заговорил и украинский премьер, который высказал мнение, что карантин придется ослаблять, потому что наши граждане не настолько богаты, чтобы сидеть полгода дома. И как бы в подтверждение этой мысли вчера появилось решение Кабмина, разрешающее местным властям открыть продовольственные рынки. При соблюдении определенных карантинных ограничений вроде одного покупателя на 20 квадратных метров, но все же открыть.

Сложно сказать, насколько реальным будет соблюдение ограничений, когда рынки откроют, но в любом случае это будет способствовать рассредоточению покупателей, к которых сейчас нет иного выхода, кроме как скапливаться возле продуктовых супермаркетов.

Одновременно с этим решением появилось заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который спрогнозировал, что карантин в Украине продлится минимум два месяца – то есть до середины мая. Исходя из роста числа заболевших, этот прогноз может быть правильным. Но, исходя из социально-экономической ситуации, вряд ли: когда закончатся полученные в марте зарплаты, у многих уже не останется резервов для вынужденного отдыха.

Отменит ли КС рынок земли?

У политиков вчера главной темой оставалось введение рынка земли, закон о котором Верховная Рада приняла накануне ночью. Фракции и отдельные депутаты, выступавшие против закона, вчера использовали все методы для того, чтобы затормозить введение его в силу или вовсе отменить решение парламента.

За один вчерашний день на сайте парламента появилось сразу пять проектов постановлений об отмене результатов голосования по рынку земли. Особенно в этом плане отличилась "Батькивщина", от которой зарегистрировали сразу три проекта постановления, хотя очевидно, что достаточно и одного, чтобы президент не мог подписать принятый Радой закон.

Но все это, так сказать, лишь тактические ходы. Понятно, что на ближайшем заседании парламента эти проекты поставят на голосование, провалят, и Зеленский сможет его подписать. А, учитывая тот факт, что рынок земли откроется только в 2021-м, нет никакой разницы, опубликуют закон 3 апреля или 3 мая. Могла быть разница с точки зрения ожидания кредита МВФ, но фонд все равно ждет второго чтения "антиколомойского" закона о банках, так что и в этом плане отсрочка ничего не дает.

Куда серьезнее планы "Оппозиционной платформы", которая не стала размениваться на мелочи и готовит представление в Конституционный суд, чтобы отменить закон как неконституционный. Правда, отправить это представление оппозиционеры смогут только после того, как закон будет подписан президентом и опубликован, – до тех пор просто нечего опротестовывать.

Однако перспективы у такого представления куда более серьезные, чем у парламентских постановлений. Всем очевидно, что закон был принят с процедурными нарушениями: во-первых, его не могли голосовать на внеочередной сессии, во-вторых, его не могли голосовать после полуночи, поскольку внеочередная сессия созывалась на 30 марта. А закон, получается, приняли 31 марта.

Лучше всего нелигитимность принятия закона продемонстрировал тот факт, что спикер Дмитрий Разумков не захотел вести третью внеочередную сессию, на которой рассматривали закон о земле, передав управление ею первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку. Так что основания для отмены закона у КС есть. И, не исключено, он его отменит. Но, естественно, уже после того, как МВФ даст деньги.

При этом сама по себе перспектива отмены закона может поставить "на стоп" любую подготовку к сделкам с землей. Никто не будет рисковать, понимая, что этот документ могут отменить в любой момент.

Нацбанк не хочет доллара дешевле 27,60

Неполученный, но видимый на горизонте кредит МВФ уже оказывает свое влияние на финансовый рынок страны. Вчера курс доллара на межбанке рухнул с отметок выше 28 гривен до 27,60, и мог бы опуститься еще ниже, но НБУ вспомнил свою старую практику и стал выкупать валюту.

Очевидно, что это было правильное решение. Межбанковский рынок валют сейчас настолько сузился, что новость о принятии рынка земли могла обвалить курс и вовсе до 26 гривен, однако потом любая другая новость противоположного смысла привела бы к новому скачку, и такие качели могли бы наблюдаться до бесконечности. Ничего хорошего, кроме заработка для спекулянтов, это не принесло бы.

Опыт прошлого года показал, что курс в 25-26 гривен (не говоря уже о 23-24 гривнах) не соответствует уровню нашей экономики. Больше того, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что курс 28 соответствует уровню украинской экономики или что он будет соответствовать через месяц. Однако попытку Нацбанка зафиксировать курс на этой отметке все же стоит оценивать положительно – поскольку резкого скачка цен при ней еще не будет. Но как долго это будет удаваться НБУ – неизвестно. Особенно, если карантин все-таки продлят на май.

Брифинг Ермака: что не сказал глава ОП

Главным информсобытием вчерашнего дня стал брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака. Говорил он много о чем, но очевидно, что брифинг был собран, чтобы дать публичный ответ обвинениям, которые против главы ОП выдвинул нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос. Последний, как известно, опубликовал видео, на которых брат Ермака говорит о торговле должностями в госуправлении.

Ответ Ермака вышел немного абстрактным. Сказать, что Лерос скандалом вокруг главы ОП пытался сорвать голосования по закону о земле и "антиколомойскому" закону, – означает не сказать ничего. Тем более что Лерос как раз входит в группу "соросят", которая больше всего лоббировала принятие этих двух законов.

Но то, что атака Лероса – это попытка сломать систему власти, сложившуюся после отставки Андрея Богдана, Алексея Гончарука и Руслана Рябошапки, – это, безусловно, правда. После того как по "соросятам" был нанесен подобный тройной удар, они сразу на нескольких фронтах ведут войну, пытаясь восстановить свои позиции. И небезуспешно: позавчерашняя замена Игоря Уманского в Минфине Сергеем Марченко – одна из первых побед союза "соросят" и партии Порошенко. А еще раньше такой победой было увольнение Сергея Сивохо из СНБО.

Очевидно, что эта неформальная коалиция продолжит свою борьбу, и ее целями будут как Ермак, так и генпрокурор Ирина Венедиктова, и, скорее всего, новый министр здравоохранения Максим Степанов. Поэтому слив от Героса – это только начало. Продолжение следует.

Гибель основателя "Аваля"

Трагедия вчерашнего дня – гибель основателя банка "Аваль" Федора Шпига. На фоне постоянных трагических новостей с фронта коронавируса уже никто не представляет, что могут быть и другие драмы, но в случае со Шпигом получилось именно так: он погиб в автокатастрофе.

Сегодня для большинства украинцев имя Федора Шпига мало что говорит, но достаточно сказать, что он в течение 20 с лишним лет входил в сотню самых богатых граждан нашей страны. Причем, в отличие от многих соседей по этой сотне, свой бизнес Шпиг сделал абсолютно легально.

В 1990-е годы много говорили о комсомольских боссах, которые пошли в бизнес после развала Союза и там преуспели. Однако на самом деле куда больше бывших комсомольцев (вроде Александра Турчинова) стали делать бизнес на политике, а вот в чистом бизнесе был только один успешный проект – банк "Аваль", созданный бывшим управделами ЦК украинского комсомола Федором Шпигом и бывшим главой комсомола Киева Александром Деркачом.

Безусловно, бывшие комсомольцы использовали свои связи в госаппарате в бизнесе. Однако связи – не бандитские "стрелки" 1990-х и даже не подковерная приватизация металлургических комбинатов или шоколадных фабрик.

А самое главное: Шпиг и Деркач проявили незаурядное бизнес-чутье, в 2005-м продав "Аваль" австрийцам из Raiffeisen International за миллиард долларов.

После этого партнеры создали еще один банк "Престиж" и спустя два года тоже успешно продали его австрийцам, только другим. Авторитет Шпига и Деркача как банковских менеджеров был настолько высок, что вторые австрийцы – Erste – поставили одним из условий продажи мораторий на создание партнерами нового банка в течение трех лет.

Отлученные таким образом от банковского сектора, Шпиг и Деркач вложились в агропром, создав "Молочный альянс". "Яготинское" молоко и пирятинские сыры – это от них. Кроме того, Федор Шпиг помог своему сыну основать сеть кинотеатров IMAX.

Так что Шпиг своей жизнью доказал, что миллионы долларов в Украине можно заработать без откровенного криминала. И уже этим заслужил хорошую память о себе.

А еще память о нем – памятник персонажам фильма "За двумя зайцами" на Андреевском спуске, поставленный на деньги Шпига. Еще не одна тысяча людей сфотографируется возле него, даже не зная об этом факте. Но памятник останется, а значит – и память будет.