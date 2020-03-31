Количество заразившихся коронавирусом во Франции за сутки выросло почти на 7,5 тысяч. К вечеру 31 марта общее число больных превысило 52 тысячи человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Сейчас в стране насчитывается 52 128 инфицированных новым вирусом.

"На данный момент госпитализированы 22 757 человек с коронавирусом. На сегодняшний вечер 5565 тяжелых случаев заболевания требуют лечения в реанимации", - сказал Саломон.

Он добавил, что возраст 34% госпитализированных в реанимацию меньше 60 лет. А 60% лежащих в реанимации - люди от 60 до 80 лет. 68 человек в реанимации младше 30 лет.

Чиновник также привел статистику смертей и выздоровлений.



"В больницах скончались 3523 человека с 1 марта. 9044 человека с этой же даты покинули больницы, выздоровев", - сказал Саломон.

По данным на понедельник, общее число заболевших коронавирусом во Франции составляло 44 550 человек, в больницах умерли 3024 человека.

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