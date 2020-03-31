Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса сообщает о новых случаях заболевания на территории области: +20 подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 31 марта.

Об этом информирует 0352.ua.

В общей сложности в Тернопольской области выявлено 98 больных:

76 - жители Монастырского района (1 - летальный);

11 - жители Залещицкого района;

5 - жители Козовского района;

2 - жители города Тернополя;

2 - жители Кременецкого района;

1 - житель Тернопольского района;

1 - житель Бережанского района.

Всего в Украине на сегодняшний день 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Десять человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Ранее "Страна" сообщала, что от коронавируса умер 76-летний британский актер из "Звездных войн".