В Тернополе сообщили о 20 новых случаях коронавируса всего за сутки
Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса сообщает о новых случаях заболевания на территории области: +20 подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 31 марта.
Об этом информирует 0352.ua.
В общей сложности в Тернопольской области выявлено 98 больных:
76 - жители Монастырского района (1 - летальный);
11 - жители Залещицкого района;
5 - жители Козовского района;
2 - жители города Тернополя;
2 - жители Кременецкого района;
1 - житель Тернопольского района;
1 - житель Бережанского района.
Всего в Украине на сегодняшний день 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Десять человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Ранее "Страна" сообщала, что от коронавируса умер 76-летний британский актер из "Звездных войн".