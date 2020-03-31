Жителей Великобритании попросили более внимательно следить за собственными курами, так как в стране резко увеличилось количество их краж, чего не отмечалось со времен Второй Мировой войны.

Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издание, некоторые регионы Великобритании столкнулись с острой нехваткой куриных яиц на фоне панической скупки их в магазинах из-за коронавируса. Также сообщается о частом воровстве куриц в нескольких графствах страны.

"Из-за участившихся краж владельцы домашней птицы стали покупать сторожевых псов и перемещать кур поближе к своим жилым помещениям", - пишет издание.

Отмечается, что во многих магазинах Великобритании яйца стали буквально "сносить" с полок. Этот продукт не залеживается, поэтому люди начинают красть живых куриц у поставщиков куриных яиц.

"Обладать курицей в период карантина на собственном участке земли оказалось вдвойне выгодным. Птицы не только поставляют яйца для самой семьи, но и на продажу, а цены на куриные яйца в стране растут", - поделились представители Британского совета производителей куриных яиц.

В то же время эксперты призвали британцев не скупать в панике яйца в столь огромных количествах и напомнили, что все продукты ограничены сроком годности и часть из купленного потом придется выбросить.

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