В Украине к вечеру вторника зарегистрированы 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщается в Facebook Министерства охраны здоровья.

Для сравнения, утром 31 марта количество зараженных коронавирусом составляло 549 человек. Это значит, что за 12 часов зарегистрированы 96 новых случаев и 4 новых смерти.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием 645 случаев COVID-19.

Также зарегистрированы 17 летальных случаев от COVID-19.

К сегодняшнему дню 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Ранее "Страна" цитировала заявление Арсена Авакова о том, что карантинные меры из-за распространения коронавируса продлятся минимум два месяца.

В то же время некоторые ограничения власть решила смягчить. Так, разрешено открыть продуктовые рынки, обеспечив соблюдение на них безопасной дистанции.