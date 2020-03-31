Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ".

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину, при чем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", - сказал Гетманцев. По его словам, средства будут направлены в Стабилизационный фонд госбюджета.

Как сообщала "Страна", принятие закона о рынке земель вместе с так называемым "антиколомойским" законопроектом позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

30 марта Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли. Необходимые голоса дали "слуги народа", партии Порошенко и Вакарчука.