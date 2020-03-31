Полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе своего дома. Это произошло через 20 минут после начала общенационального комендантского часа, введенного из-за эпидемии коронавируса на прошлой неделе.

О происшествии сообщает британское издание Daily Mail.

Подросток по имени Ясин Мойо получил пулю в живот в своем доме, расположенном в трущобах Киамайко - района на окраине Найроби. Трагедия случилась около 19:20 в понедельник, 30 марта.

Еще живого мальчика доставили в больницу, где он умер от ран рано утром во вторник.

Происшествие случилось на фоне многочисленных жалоб на жестокость кенийской полиции: она стала зверствовать в последние дни после объявления ночного комендантского часа.

Организация Amnesty Kenya, отделение Amnesty International, опубликовала информацию о смерти Ясина в Твиттере и потребовала провести расследование убийства.

Глава кенийской прокуратуры распорядился провести расследование смерти, которая, по его словам, была вызвана "шальной пулей". При этом он не уточнил, куда целились сотрудники полиции, если не в мальчика.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Африке превысило 5000 человек. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в 47 из 54 стран континента в настоящее время зарегистрированы 5255 случаев заражения и 173 смерти.

Напомним, прошлым летом "Страна" писала о трагедии в украинском Переяславе-Хмельницком, где пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла.

Также мы сообщали, что комендантский час из-за коронавируса введен во многих странах. Например, на Кипре и в Грузии.