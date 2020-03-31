Киевский музыкант Тарик Незалежко, играющий в стиле социальный рэп-кор, и спецкор "Страны", блогер и ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева записали совместную песню и выпустили клип.

Песня посвящена карантину, коррупции, действиям властей и пропаганде в СМИ.

"Мы с Тарик Незалежко решили разбавить ваши серые карантинные будни и призвать власть к ответственности! Формат неожиданный, но мы всегда выходим за рамки", - анонсировала клип в своем Facebook Олеся.

Видео: YouTube/Страна.uа

Песня - уже не первая совместная работа музыканта и Олеси Медведевой. В мае 2019 года в день инаугурации Владимира Зеленского они записали песню ZE-President и выпустили на нее ролик .

Ранее "Страна" публиковала песню Гарика Кричевского, посвященную карантину.