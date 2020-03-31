Первый день апреля в Украине ожидается солнечным и без осадков. Ночью ожидаются морозы до 7 градусов. Холоднее всего будет в западных областях страны. Морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2...-7 градусов, в Карпатах температура может опуститься до -12 градусов мороза.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В Киеве и Харькове днем будет +5...+7 градусов, ночью температура опустится до -3...-5 градусов;

Во Львове днем и ночью температура будет отличаться только "плюсовыми" и "минусовыми" показателями: днем передают +5...+7 градусов, ночью -5...-7 градусов.

В Днепре днем синоптики обещают +6...+8 градусов. Ночью будет -4...-7.

В Запорожье - днем +7...+9, ночью -1...-3 градусов.

В Одессе днем +5...+7, ночью около нуля и -2 мороза.

В Кривом Роге ожидается днем +6...+8, ночью -4...-6.

В Ровно днем около +5...+7, ночью -3...-5.

В Полтаве, Виннице и Житомире +5...+7, ночью -4...-6.

В Ужгороде +8...+10, ночью -5...-7.

В Ивано-Франковске днем +5...+7, ночью -4...-6.

В Херсон днем +6...+8, ночью -1...-3.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на Пасху 19 апреля ожидается такая же погода, какая стояла на Теплого Алексея 30 марта. А именно около +3 градуса и мелкий снежок.

Напомним, в середине марта в Киеве фиксировали апрельскую погоду, когда среднесуточная температура воздуха составила + 9,2 °С.