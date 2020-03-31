Морозы до минус 7 и яркое солнце. Где и какой будет погода в Украине 1 апреля
Первый день апреля в Украине ожидается солнечным и без осадков. Ночью ожидаются морозы до 7 градусов. Холоднее всего будет в западных областях страны. Морозы охватят всю территорию Украины, ожидается -2...-7 градусов, в Карпатах температура может опуститься до -12 градусов мороза.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
В Киеве и Харькове днем будет +5...+7 градусов, ночью температура опустится до -3...-5 градусов;
Во Львове днем и ночью температура будет отличаться только "плюсовыми" и "минусовыми" показателями: днем передают +5...+7 градусов, ночью -5...-7 градусов.
В Днепре днем синоптики обещают +6...+8 градусов. Ночью будет -4...-7.
В Запорожье - днем +7...+9, ночью -1...-3 градусов.
В Одессе днем +5...+7, ночью около нуля и -2 мороза.
В Кривом Роге ожидается днем +6...+8, ночью -4...-6.
В Ровно днем около +5...+7, ночью -3...-5.
В Полтаве, Виннице и Житомире +5...+7, ночью -4...-6.
В Ужгороде +8...+10, ночью -5...-7.
В Ивано-Франковске днем +5...+7, ночью -4...-6.
В Херсон днем +6...+8, ночью -1...-3.
Фото: meteo.gov.ua
Как сообщала "Страна", на Пасху 19 апреля ожидается такая же погода, какая стояла на Теплого Алексея 30 марта. А именно около +3 градуса и мелкий снежок.
Напомним, в середине марта в Киеве фиксировали апрельскую погоду, когда среднесуточная температура воздуха составила + 9,2 °С.