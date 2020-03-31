Британский актер и специалист по диалектам Эндрю Хатчинсон, известный под псевдонимом Эндрю Джек, скончался утром 31 марта от коронавируса.

Последние дни жизни 76-летний артист провел в госпитале городка Чертси недалеко от Лондона.

Об этом сообщает издание Metro.

Как передают британские издания, жена знаменитости из-за карантина застряла в Австралии и не сможет попрощаться с мужем.

Эндрю Джек известен зрителю по роли майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн": "Пробуждение силы" и "Последние джедаи".

Работники же киноиндустрии больше знают его как преподавателя сценической речи, который учил актеров разным диалектам и акцентам.

В качестве учителя Эндрю Джек работал с Робертом Дауни-младшим, когда тот готовился к главной роли в байопике "Чаплин".

Также он разработал акценты греков и троянцев в фильме "Троя". Благодаря ему зрители услышали и звучание языков народов Средиземья в трилогии Питера Джексона "Властелин колец".

Как писала "Страна", в Витебске от коронавируса умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. А во Франции вирус унес жизнь итальянской актрисы Лючии Бозе.