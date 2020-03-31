У мэра города Монастыриска, что в Тернопольской области, выявлен коронавирус. Анализы на вирус городского головы Андрея Старуха дали положительный результат.

Об этом сам Старух сообщил в своем Facebook.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID 19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - написал мэр.

Мэр добавил, что в последнее время он чувствовал себя хорошо, у него ни разу не было повышенной температуры и других симптомов. Его жена и сын тоже чувствуют себя нормально.

Старух призвал подписчиков не паниковать, соблюдать карантин и оставаться дома. Сам Старух вынужден уйти на двухнедельную самоизоляцию, но будет продолжать работать дистанционно.

Как сообщала "Страна", сегодня власти Тернополя запретили собираться на улице в компании больше двух человек.

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