Экс-глава института национальной памяти и народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович заявил, что его партия голосовала за законы о рынке земли и банки, которые позволили спасти Украину от дефолта в условиях, когда в Раде раскололось монобольшинство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Возможность дефолта расколола монобильшинство. На тех, кто видел в ней угрозу стране и тех, кто видел возможность для себя.

Этот раскол вернул в парламент политику - заставил слуг народа идти на компромиссы, объединяться с другими проукраинскими силами.

Они пошли на серьезные уступки в вопросе рынка земли (реформу разбили на этапы до 2024 года, внесли в земельный законопроект поправки, которые не позволят чрезмерной концентрации земель в одних руках и создание латифундий, а также продавать государственную и коммунальную сельскохозяйственную землю).

На компромисс пошли и другие политические силы, в частности Европейская солидарность: проголосованный земельный закон не полностью соответствовал нашим представлениям.

Угроза дефолта объединила проукраинские силы вокруг поддержки закона, который делает невозможным возвращении Приватбанка Коломойскому.

Нет, это не новое большинство (лучше этот тезис перечеркнул провал важных для власти изменений в бюджет). Но это способность парламента объединяться для защиты Украины. В парламент вернулась дискуссия?" - поделился своими размышлениями Вятрович.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла скандальный закон, который позволяет продавать украинские земли сельхозназначения. Этот закон много лет стоял на повестке, но ни одна предыдущая власть не отважилась его принять. Это удалось сделать политсиле Владимира Зеленского при поддержке его партнеров Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Поддержание парламентом законы о земле и "Приватбанке" говорит о том, что страна не намерена менять ранее приняты курс, выбранный еще при Порошенко. Это полная зависимость от внешних структур - МВФ, посольства США и других.

Как сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Зеленским положительно оценила принятие закона о продаже земли.