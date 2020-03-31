В Украину из Китая прибыло 100 тыс ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, 40 тысяч очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает Офис президента Украины 31 марта.

Грузовой самолет прибыл в международный аэропорт "Борисполь" (Киев). После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз распределят в больницы и лаборатории во все регионах Украины.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы. Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек. "Офис президента Украины, который осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта, в Украину прибыл самолет со 100 тысячами ПЦР-тестов для выявления Covid-19 из Республики Корея. Впоследствии ПЦР-тесты были доставлены в инфекционные лаборатории всех областей страны.

Как сообщала "Страна", антимонопольный комитет Украины завел дело на два десятка сетей аптек за повышение цен на маски в более, чем 10 раз.