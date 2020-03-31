За последние сутки в Италии от коронавируса умерли 837 человека. Общее количество жертв вируса составило 12 428 человек. Между тем темп роста числа заразившихся COVID-19 не увеличивается второй день подряд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

В предыдущие сутки в стране зарегистрировали 812 летальных исходов.

"На сегодня инфицированы 77 635 человек, число больных за сутки выросло на 4053", - сказал Боррелли на традиционном брифинге.



Накануне чиновник говорил о 4050 новых инфицированных. Медики считают, что отсутствие роста может быть признаком того, что властям удалось прекратить ускорение распространения инфекции.

"Число выздоровевших достигло 15729. За сутки оно выросло на 1109 человек", - сообщил глава службы ГО.

В понедельник он заявлял о выздоровлении 1590 пациентов - этот показатель стал рекордным с начала эпидемии.



По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 105 тысяч.

Научно-технический комитет при правительстве Италии в понедельник начал работу над планом по смягчению действующих в стране карантинных мер.

Отрицательный рекорд по жертвам в Италии был установлен в минувшую пятницу, когда число скончавшихся составило 969. Среди скончавшихся есть много врачей - 63 человека.



