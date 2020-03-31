Цены на нефть продолжают ползти вниз, Brent подешевела до $22,7 за баррель на фоне нефтяного кризиса. Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно: нефть WTI торгуется в пределах до $20,60 за баррель.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 составляет $22,70 за баррель, что на $0,06 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов повышение цены контрактов достигало 4%.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,51 (2,54%) - до $20,60 за баррель. Контракты дорожали более чем на 7% ранее в ходе торгов.

Аналитики Goldman Sachs сообщают, что спрос на нефть на этой неделе упал на 26 млн б/с, или на 25%. Они прогнозируют, что нефть, не имеющая выхода к морю, может торговаться по отрицательным ценам, а Brent, вероятно, останется на уровне затрат в $20 за баррель. Goldman Sachs полагает, что ценовая война становится неуместной из-за значительного снижения спроса.

Эксперты банка также отметили, что исчерпание мощностей хранения нефти создает риск быстрого разворота рынка к дефициту и может привести к росту цен существенно выше $55 за баррель в следующем году. Они также предупреждают, что добывающий сектор потеряет минимум 5 млн б/с мощностей. По мнению аналитиков, это приведет к росту цен, масштаб которого будет зависеть от величины созданных запасов.

Аналитики IHS Markit, в свою очередь, прогнозируют, что мировая добыча нефти во втором квартале упадет на 10 млн б/с из-за недостатка места в нефтехранилищах и сокращения спроса на фоне пандемии. При этом снижение добычи будет наблюдаться во всех регионах, а наиболее затронутыми окажутся страны ОПЕК, Россия и США. По прогнозу IHS, спрос в этот период упадет на 16,4 млн б/с по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Напомним, ценовая война на нефтяном рынке, начатая Саудовской Аравией после провала сделки ОПЕК+, поставила под удар многих ее коллег по ОПЕК, пишет The Wall Street Journal. Не имея достаточных денежных ресурсов, а также возможности наращивать добычу, чтобы бороться за долю рынка, Иран, Ирак, Алжир, Ливия, Ангола и Венесуэла готовятся резко сокращать расходы.

Как сообщала "Страна", президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 30 марта обсудили по телефону вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. Главы государств договорились о проведении на уровне министров энергетики консультаций по текущему состоянию нефтяного рынка.



