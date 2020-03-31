Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован на территории так называемой "ДНР".

Об этом на брифинге в Донецке 31 марта сообщила "министр" здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко.

"Сегодня, 31 марта 2020 года, в Донецкой Народной Республике зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - сказала чиновница.

Долгошапко добавила, что зараженная живет в "ДНР". 19 марта женщина прибыла из Москвы с мужем и маленьким сыном. Через несколько дней, 24 марта, она почувствовала себя плохо, а 29 марта обратилась на горячую линию.

Пациентке вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение.

Как писала "Страна", 28 марта первый положительный результат теста на коронавирус был зарегистрирован в "ЛНР".

Также мы сообщали о призыве ОБСЕ к полному перемирию на Донбассе из-за коронавируса.