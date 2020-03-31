Ценовая война на нефтяном рынке ударит по многим странам ОПЕК. Так, доходы Ирана, Ирака, Алжира, Ливии, Анголы и Венесуэлы снизятся на 50-85% в 2020 году, поэтому государства в условиях мирового экономического кризиса готовятся резко сокращать расходы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Начатая ценовая война Саудовской Аравией после провала сделки ОПЕК+, поставила под удар многих ее коллег по ОПЕК. Без денежных ресурсов и возможности наращивать добычу, чтобы бороться за долю рынка, Иран, Ирак, Алжир, Ливия, Ангола и Венесуэла готовятся резко сокращать расходы.

"Цена нынешнего противостояния будет особенно высокой для этих государств ОПЕК", - сказала главный аналитик по сырьевым рынкам RBC Capital Markets Хелима Крофт. Она называет эти страны "слабой шестеркой", отмечая среди главных рисков, помимо ценовой войны, их проблемы с национальной безопасностью и крупные бюджетные расходы.

Нефть WTI подешевела более чем на 55% в марте 2020 года и торгуется ниже $22 за баррель. Падению цен на нефть способствовало ослабление спроса в условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Нефтегазовые доходы многих государств ОПЕК снизятся на 50-85% в 2020 году и достигнут минимумов более чем за два десятилетия, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). "Это может иметь серьезные социальные и экономические последствия, в частности, в плане государственных расходов на ключевые отрасли, включая здравоохранение и образование", - отмечают в МЭА.

Ирак, погруженный в тяжелые конфликты, может стать главной жертвой ценовой воны. Страна не способна конкурировать с Саудовской Аравией и Россией в борьбе за долю рынка. Так, Саудовская Аравия может увеличить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать падение цен на нефть, в то время как Ирак не может сделать этого без помощи зарубежных компаний. Россия способна выжить при цене нефти в $25 за баррель, учитывая наличие у нее крупных резервов, а Ираку необходима цена более чем в 2 раза выше, чтобы покрыть госрасходы.

Ситуация, с которой столкнулся Ирак, способствует росту враждебности в отношении нефтедобывающих стран, наводняющих рынок сырьем. "Действия Саудовской Аравии резко обвалили цены на нефть, - сказал советник правительства. - Эр-Рияд не стал консультироваться ни с Ираком, ни с ОПЕК. Теперь они могут захватить нашу долю нефтяного рынка".

Тем временем, Алжиру необходима цена нефти в $92 за баррель, чтобы профинансировать государственные программы надлежащим образом. Снижение уровня жизни в стране вызвало массовые протесты в прошлом году, что привело к отставке президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, находившегося у власти в течение 20 лет.

Правительство Алжира на прошлой неделе объявило о сокращении бюджетных расходов на 30%, в том числе, за счет уменьшения почти вдвое капиталовложений в нефтегазовые проекты. Это может ускорить снижение объема нефтедобывающих мощностей, которые уже упали на 100 тыс. б/с за последние четыре года.

Даже Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, стала жертвой ценовой войны. На прошлой неделе страна понизила цены на основные сорта продаваемой нефти на $5 за баррель, сообщают трейдеры. Однако, в условиях распространения коронавируса спрос на нефть падает одновременно с ее стоимостью.

При этом Нигерия обещает увеличить добычу, однако ее возможности в этом плане невелики. По оценкам МЭА, страна может нарастить производство нефти лишь на 120 тыс. б/с, что составляет 5% от планируемого увеличения добычи Саудовской Аравией.

Эксперты предупреждают об ограниченной емкости нефтехранилищ в Нигерии. По оценкам IHS Markit (SPB: INFO), если страна не сможет продавать добываемую нефть, свободных мощностей нефтехранилищ хватит не более чем на два дня. Согласно оценкам рейтингового агентства Fitch, Нигерии требуется цена нефти в $57 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет - это самая высокая планка среди нефтедобывающих стран Ближнего Востока и Африки. Министерство финансов Нигерии уже объявила, что ищет возможности сократить рекордный уровень расходов - $34,6 млрд, заложенный в ее бюджет.

Еще две страны - Венесуэла и Иран, находящиеся под американскими санкциями, уже обратились за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), попросив по $5 млрд. Венесуэла потеряла половину добычи из-за санкций США в отношении нефтяного сектора страны.

Как сообщала "Страна", уголь впервые за 100 лет стал дороже нефти на мировых рынках.

По данным Financial Times, мировая нефтяная отрасль переживает худший кризис за 100 лет.