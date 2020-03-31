Во вторник, 31 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 27,6 грн/$1 после снижения в понедельник до 28,105 грн/$1.

Котировки гривни по окончании торгов составили 27,57-27,63 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По их данным, курс гривни укрепился на открытии торгов до 27,895 грн/$1 и продолжил повышаться после, отреагировав на принятие Верховной Радой закона об открытии рынка земли и принятие за основу законопроекта о банках, которые необходимы для заключения соглашения с МВФ.

Также дилеры связывают повышение курса с потребностью компаний и банков в гривне в последний день месяца.

Нацбанк Украины купил на межбанке во вторник $64 млн для сглаживания чрезмерных колебаний гривни. Регулятор отмечал, что сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник продолжил укрепляться и достиг 27,63 грн/$1 с 28,06 грн/$1 днем ранее.

Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 1 апреля до 27,6289 грн/$1 с 28,0615 грн/$1 накануне.

На наличном рынке во вторник курс гривни укрепился до 27,55-28,20 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,99-28,57 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке 31 марта курс гривни также вырос – до 27,50-27,98 грн/$1 с 28,25-28,37 грн/$1 в конце рабочего дня 30 марта.

Банки укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, monobank - до 27,50-28,00 грн/$1 (с 27,95-28,49 грн/$1 накануне), ПриватБанк - до 27,35-28,05 грн/$1 (с 27,8-28,5 грн/$1), Ощадбанк - до 27,6-28,6 грн/$1 (с 27,65-28,65 грн/$1), Райффайзен банк Аваль - до 27,4-28,0 грн/$1 (с 27,7-28,45 грн/$1).

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 1 апреля 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16,8343

BYN 1 белорусский рубль - 10,694

EUR 1 ЕВРО - 30,2564

PLN 1 польский злотый - 6,6497

CAD 1 канадский доллар - 19,3955

ILS 1 новый израильский шекель- 7,7677

RUB 10 российских рублей - 3,5215

GBP 1 фунт стерлингов - 34,1742

CZK 1 чешская крона - 1,1072

CHF 1 швейцарский франк - 28,6028

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,8916

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 27 марта составил 353,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $294,4 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что почему курс доллара резко пошел вниз, а потом вверх.

Также мы сообщали, что в НБУ рассказали, сколько долларов потратили для поддержки гривны.