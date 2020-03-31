Президент Сербии Александр Вучич отменил обращение к гражданам об экономических мерах борьбы с последствиями эпидемии коронавируса из-за недомогания. Что именно произошло с главой государства, пока не известно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов Сербии Синиша Мали.

Вучич анонсировал свое выступление в воскресенье. Он сказал, что во вторник заявит о пакете предлагаемых мер по противодействию влиянию коронавируса на экономику. Однако 31 марта стало известно, что упомянутые меры гражданам представят глава Минфина Мали и глава торгово-промышленной палаты Сербии Марко Чадеж.

"Эту программу должен был представлять президент Сербии Александр Вучич. От его имени я приношу извинения. Он себя сегодня чувствует нехорошо и не находится здесь вместе с нами, но обратится к общественности в следующие 48 часов", - сообщил министр.



Согласно свежей статистике Минздрава Сербии, число больных коронавирусом в стране - 900 человек, скончались 23 инфицированных.

Как писала "Страна", 16 марта в Сербии из-за коронавируса было объявлено чрезвычайное положение.

А через два дня страна ввела комендантский час для пенсионеров и другие жесткие меры.