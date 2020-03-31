В Житомирской области 31 марта погиб известный украинский бизнесмен Федор Шпиг. О его гибели сообщили СМИ, официального подтверждения этой информации пока нет. Но источники "Страны" говорят, что Шпиг действительно попал в смертельное ДТП.

Вспоминаем, что известно об этом предпринимателе.

Как погиб Шпиг

Машина, которую вел Федор Шпиг, разбиралась в Житомирской области, на 215-м километре дороги Киев-Чоп. Это недалеко от города Новоград-Волынский.

По предварительным данным, Mercedes Benz съехал в кювет и перевернулся. В результате чего банкир погиб.

По информации "Страны" в машине также находилась его мать и тетя. Их состояние неизвестно.

Федору Шпигу было 64 года.

Банкир и владелец "Яготинского". Чем известен Федор Шпиг

Шпиг родом из Черниговской области, 1956 года рождения. В советское время почти десять лет отдал комсомолу - был управляющим делами Центрального комитета ЛКСМУ.

Сразу после развала СССР из косомольского кабинета пересел в кресло банкира. Он стал главой правления банка "Аваль" и позже - его президентом.

Этот банк Шпиг создавал в Киеве вместе со своим партнером - Александром Деркачом. Они продали его в 2005 году австрийской группе Raiffeisen за миллиард долларов. После чего создали еще один банк - "Престиж", который продали другому австрийскому банку Erste Bank за $150 млн.

После чего, по условиям контракта, банков создавать не могли. Поэтому деньги от продажи Шпиг и Деркач вложили в агробизнес (созданными ими "Аваль" и раньше специализировался на кредитовании аграриев).

Они стали совладельцами агрохолдинга "Молочный альянс", в который входит ряд крупных предприятий, таких как Яготинский маслозавод, Пирятинский и Баштанский сырзаводы и другие.

Долгие годы Шпиг входил в Совет НБУ.

Был депутатом трех созывов. Последний раз был нардепом в 2007 году, состоял во фракции "Нашей Украины - Народной самообороны". В 2011 году "Фокус" оценивал состояние Шпига в 372 миллиона долларов.

В 2007 году сын Шпига Андрей открыл сеть кинотеатров IMAX.

Федор Шпиг был меценатом. Среди прочего, за его деньги в Киеве появились памятники актерам Николаю Яковченко и Леониду Быкову, а также Паниковскому из "Золотого теленка". А на Андреевском спуске - памятники Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову из фильма "За двумя зайцами".