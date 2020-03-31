На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг, который ранее владел банком "Аваль". Авария произошла 31 марта около 14:15 на территории Житомирской области, на 215 км автодороги Киев-Чоп, сообщает УНН.

Федор Шпиг. Фото: ua-rating.com

Бизнесмен находился за рулем автомобиля Mercedes Benz GLS-350, который внезапно потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

По предварительным данным, в салоне авто находились также два пассажира. Один из них погиб на месте.

По информации "Страны" в машине находилась мать и тетя бизнесмена. Их состояние пока неизвестно.

Известно, что Федору Шпигу было 64 года. Он занимал 56 место в списке самых богатых людей Украины в 2018 году по версии журнала Focus.ua. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк "Аваль", который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу "Молочный альянс".

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