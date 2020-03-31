В Херсоне ликвидировали созданную полгода назад Службу Счастья во главе с 32-летней Весной Карпук. Решение принял губернатор Херсонской ОГА.

В самой службе журналисту "Страны" рассказали о невозможности работы ведомства в условиях карантина Covid-19.

По словам пресс-секретарь руководителя службы Счастья в Херсонской области Марины Волошенко, ликвидацию структуры способствовал финансовый кризис.

"Эта служба будет более эффективной, если ко всем наработанным идеям присоединится общественность. Невозможно реализовать эти идеи в сложной финансовой ситуации, когда все средства идут на борьбу с коронавирусом. Возвращаться к этому, как у отдельной структуре, вряд ли кто-то будет, потому что мы же все видим... Я же говорю, лучше это все реализовывать вместе с активными гражданами, волонтерами", - рассказала Волошенко.

Напомним, 10 февраля руководитель службы Счастья Весна Карпук приступила к выполнению служебных обязанностей. Девушка ранее занималась продажей одежды, поэтому ее назначение некоторые восприняли скептически. На вопросы журналистов о том, почему ее поддержала конкурсная комиссия, Карпук ответила, что "имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит в Службу счастья".

Диплома социолога, который был необходим, чтобы занять должность, у Весны не было.

Весна Карпук. Фото: khoda.gov.ua

Как сообщала "Страна", Украина попала в топ-6 самых несчастных экономик мира, а в отчете World Happiness Report Украину признали самой несчастливой страной Европы.