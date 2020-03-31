В Херсоне объяснили ликвидацию службы Счастья борьбой с коронавирусом
В Херсоне ликвидировали созданную полгода назад Службу Счастья во главе с 32-летней Весной Карпук. Решение принял губернатор Херсонской ОГА.
В самой службе журналисту "Страны" рассказали о невозможности работы ведомства в условиях карантина Covid-19.
По словам пресс-секретарь руководителя службы Счастья в Херсонской области Марины Волошенко, ликвидацию структуры способствовал финансовый кризис.
"Эта служба будет более эффективной, если ко всем наработанным идеям присоединится общественность. Невозможно реализовать эти идеи в сложной финансовой ситуации, когда все средства идут на борьбу с коронавирусом. Возвращаться к этому, как у отдельной структуре, вряд ли кто-то будет, потому что мы же все видим... Я же говорю, лучше это все реализовывать вместе с активными гражданами, волонтерами", - рассказала Волошенко.
Напомним, 10 февраля руководитель службы Счастья Весна Карпук приступила к выполнению служебных обязанностей. Девушка ранее занималась продажей одежды, поэтому ее назначение некоторые восприняли скептически. На вопросы журналистов о том, почему ее поддержала конкурсная комиссия, Карпук ответила, что "имеет оригинальное имя, которое хорошо подходит в Службу счастья".
Диплома социолога, который был необходим, чтобы занять должность, у Весны не было.
Весна Карпук. Фото: khoda.gov.ua
Как сообщала "Страна", Украина попала в топ-6 самых несчастных экономик мира, а в отчете World Happiness Report Украину признали самой несчастливой страной Европы.