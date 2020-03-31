В 2020 году продажи легковых автомобилей на мировом рынке упадут на 14% из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Moody’s, пишет "Автостат".



Эксперты ожидают, что наиболее существенно спрос на автомобили упадет в Западной Европе, где продажи могут сократиться на 21%. А в США рынок авто может просесть не менее, чем на 15%, в Японии - на 8%, а в Китае реализация машин уменьшится на 10%.

Стоит отметить, что ранее прогнозировалось падение продаж только на 2,5%.

Напомним, что в Международном валютном фонде констатировали крупнейший отток капитала из стран с развивающимися рынками. С момента начала кризиса, вызванного коронавирусом, инвесторы вывели 83 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что вместо запланированных 3,7% роста ВВП премьер Шмыгаль предрек падение экономики почти на 5%.