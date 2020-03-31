Депутат "Слуги народа" Гео Лерос, который опубликовал скандальный компромат на главу Офиса президента Андрея Ермака, заявил, что записи разговоров брата главы ОП Ермака о должностях и деньгах ему принесли на флешке. Однако своего источника Лерос не назвал.

По словам Лероса, за видеозаписи скрытой камерой он не платил. По словам Лероса, флешку передали 27 марта. На следующий день нардеп отдал видеофайлы журналисту проекта "Схемы", которые провели собственное расследование. Об этом он рассказал в интервью журналистам НВ.



"Не исключено, что это будет тайна следствия", - ответил политик на вопрос об источнике информации.

Сам Ермак назвал появление пленок Лероса попыткой сорвать принятие законов под МВФ.

Как сообщала "Страна", Ермак рассказал, что через 2 недели может начаться обмен пленными. Он также рассказал, зачем во время эпидемии купил "Мерседес".