Внефракционные депутаты Верховной Рады Виктория Гриб, Сергей Магера и Муса Магомедов в ночь на 31 марта проголосовали за открытие рынка земли.

На выборах все трое по мажоритарным округам прошли от "Оппозиционного блока" (его список на выборах возглавляли Евгений Мураев и Александр Вилкул) и считаются близкими к олигарху Ринату Ахметову.

Гриб избиралась в парламент от "Оппозиционного блока" в избирательном округе №105, Луганска. На момент выборов работала руководителем направления по устойчивому развитию ООО "ДТЭК Энерго" (принадлежит Ахметову).

Магера избирался от той же политсилы в округе №58 в Мариуполье. На время выборов он был директором по региональному развитию ЗАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" (принадлежит Ахметову).

Магомедов попал в Раду, избравшись от "Оппоблока" в округе №45 (города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район Донецка). До выборов трудился генеральным директором ЗАО "Авдеевский коксохимический завод" (принадлежит Ахметову).

Ранее "Страна" приводила результаты голосования за скандальный закон по фракциям.

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