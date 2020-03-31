Во вторник, 31 марта, в Черновицкой области от коронавируса скончались два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА в Facebook.

Как отмечается, сегодня умерли двое пациентов, у которых было подтверждено заражение Covid-19. В частности, умерла женщина 1955 года рождения, которая 25 марта попала в Хотинскую центральную районную больницу, до этого три дня лечилась дома. Вчера ей начали проводить неинвазивную вентиляцию легких, но сегодня состояние резко ухудшилось и женщина умерла.

Второй умерший - мужчина 1962 года, который был госпитализирован в Областную клиническую больницу 24 марта. С 27 марта находился в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина болел также сахарным диабетом.

Скриншот: Facebook/Черновицкой ОГА

Напомним, по данным на утро 31 марта, в Украине за сутки зафиксировали 69 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщалось, по данным на понедельник, 30 марта, в мире почти 34 тысячи человек умерли от коронавируса, число зараженных превысило 700 тысяч.