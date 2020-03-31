C 6 апреля в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого телеканалы начнут трансляцию видеоуроков для учеников 5-11 классов. Во время карантина школьникам будут дистанционно начитывать информацию по 11 предметам.

Разбирались, что предлагают в Минобразования, и как это будет проходить.

Телеуроки на 11 каналах

Транслировать телеуроки начнут с 6 апреля. Начало в 10:00. Периодичность - пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Разные каналы будут показывать уроки для разных классов.

Где смотреть

5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - "Индиго" и Униан

9-й класс - Рада и UA:Культура

10-й класс - UA:Первый

11-й класс - М1

Также их будут выкладывать на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Какие уроки. Видеуроки будут по следующим предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра геометрия, география, химия, биология.

В ролике, размещенном на странице президента в Facebook, говорится, что вести видеоуроки будут 40 преподавателей из Киева.

Съемки уроков по программе, которую разработало МОН совместно с учителями, сейчас проходят каждый день. Кроме преподавателей в кадре будут украинские звезды - ведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы, решают задачи и проводят опыты вместе с учителями.

Подготовка к ВНО дистанционно

Ранее мы писали, что в Минобразования рассматривают два варианта сроков проведения ВНО --2020: если карантин закончится до июня и если он продлится до августа.

В первом случае ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Во втором - в середине августа и заканчивается до середины сентября.

На YouTube-канале МОН начали выкладывать прямые эфиры уроков подготовки к ВНО, которые доступны и в записи. По состоянию на 31 марта, таких было 20. Их транслируют и на телевизионном канале "Рада".

Но родители опасаются, что этого недостаточно и без репетиторов не обойтись, многие из которых тоже ушли в онлайн. Тут возникает еще и финансовый вопрос - некоторые репетиторы поднимают цены, ведь курс падает, продукты дорожают и в целом ситуация нестабильная. В то же время, часть родителей, осталась без прежнего заработка, поскольку их предприятия остановились на время карантина.

Дистанционное обучение или профанация?

Ранее мы писали, что "дистанционку" смогли наладить далеко не все школы. У многих она свелась к банальной рассылке домашних заданий и списка тем, которые детям нужно освоить самостоятельно. Однако немало школьников эти задания игнорируют или выполняют как попало. В итоге карантин для них превратился в затяжные каникулы.

Телеуроки не смогут решить всех проблем, ведь в довесок к ним большинство учителей просто высылают перечень заданий и ссылок. Особенно сложно сельским школам, где даже не все учителя и школьники имеют гаджеты с доступом в интернет. Да и во многих городских семьях часто на единственный компьютер претендуют несколько школьников.

"То, что сейчас на ТВ-каналах транслируют видеоуроки, а учителя высылают задания на электронную почту или в "Вайбер" – это не дистанционное обучение, а сплошная профанация. Дистанционное обучение предусматривает общение ученика с учителем, видеоконференции, онлайн-тестирование. То есть полноценная учеба, но только в удаленном режиме, а не в классе", – рассказывал "Стране" директор школы №58 (Днепр) Вячеслав Фирсов.