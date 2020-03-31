Военная контрразведка Службы безопасности Украины заявляет, что разоблачила и блокировала попытку вербовки представителями ФСБ России высокопоставленного военнослужащего военно-морских сил ВСУ. Мужчина дал признательные показания о том, что регулярно поддерживал контакты с экс-сотрудниками СБУ, которые изменили присяге и остались в Крыму. Решается вопрос об его увольнении и отстранении от допуска к гостайне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы обнаружили и задокументировали факты, когда чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага.

В марте 2014 Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы предложили командующему ВМС ВСУ перейти на службу в Вооруженные Силы врага и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе. Тогда офицер отказался от этой "предложения". Оказавшись на материковой части Украины военный был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Он получил доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны. При этом, осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, он продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко.

Общение происходило во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также общался по мобильной связи.

В настоящее время решается вопрос об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения его с военной службы.

Как сообщала "Страна", в Украине объявили о весеннем призыве в ВСУ, который продлится с апреля по конец июня.

Напомним, новый министр обороны заявил, что стандарты НАТО пока что недостижимы для ВСУ.