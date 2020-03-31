В Сумской области 31 марта зарегистрирована вторая смерть от коронавируса. Скончалась женщина, которая в инфекционной больнице лежала в одной палате с еще одной жертвой Covid-19.

О смерти написал в Facebook городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом. Коротко о ситуации с коронавирусом в Конотопе: всего 9 человек с коронавирусом. Двое уже мертвы. Из них восемь из села Казачьего (там и два трупа). Один человек из села Поповки", - написал мэр.

Семенихин добавил, что трое заболевших в Казачьем - совсем не старые люди: один 1959 года рождения, второй - 1972 года, а третий - 1983 года.

Что касается умершей, то информацию о ее смерти подтвердил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский. Скончавшейся было 59 лет. По предварительным данным, она заразилась в инфекционном отделении Конотопской центральной районной больницы, где лежала в одной палате с заболевшей 78-летней гадалкой и знахаркой из села Казацкое Конотопского района. Гадалка умерла от коронавируса 25 марта.

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