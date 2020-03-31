В первый день апреля Украину охватят морозы. Ночью ожидается до 2-6 градусов ниже ноля, а в Карпатах - до -12. Но дневное апрельское солнце прогреет воздух до +4-9 градусов. Об этом на своей странице в соцсети пишет синоптик Наталья Диденко.

"Мощный антициклон, центр которого - аж над Атлантикой, дотянется своим влиянием и до Украины, попутно разбросав влажные фронты на север и юг. Поэтому в среду в Украине повсюду - сухо и солнечно", - прогнозирует синоптик и уточняет, что ветер из колючего северного изменится на более мягкий западный.

"В Киеве первое апреля будет с ночным морозом до -3-5 градусов, днем ​​уже потеплеет до +7 градусов. Будет светить солнце. В дальнейшем потепление будет усиливаться, ближе к Благовещению в Украине ожидается + 13 + 19 градусов", - обещает Диденко.

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