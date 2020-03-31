Власти Тернополя усилили карантинные меры из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом в Facebook. Как отмечается, такое решение было принято городским штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.

"Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)", - говорится в сообщении.

Также запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.

Кроме того, в Тернополе утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.

"Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты - маски, перчатки)", - отметили в штабе.

Скриншот: Facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Напомним, по данным на 31 марта, в Украине зафиксировано 549 случаев COVID-19, при чем 69 из них за последние сутки.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине продлится как минимум два месяца.