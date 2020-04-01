Сегодня, 1 апреля, отмечают неофициальный праздник День дурака или День смеха, в который принято подшучивать над другими и самому быть начеку на случай первоапрельского розыгрыша.

Как появился День Дурака?

Есть несколько версий происхождения этой традиции. По одной из них - шумные розыгрыши и шутки были связаны с днем весеннего равноденствия.

По другой - с переходом на Григорианский календарь. В Средневековье Новый год было принято отмечать весной. Новогодняя неделя началась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. После реформы календарей Новый год стали отмечать в январе, а тех, кто не слышал об изменениях и продолжал отмечать весной, называли апрельскими дураками.

Также есть данные, что праздник глупцов отмечали еще в Древнем Риме.

Интересные случаи из разных стран

В Финляндии сохранилась традиция давать невыполнимые смешные поручения друзьям, вроде принести комариный жир или сладкий уксус. Ее корни уходят в деревенский обычай. Весной начинались работы на полях и детям придумывали какое-нибудь задание, чтобы они не мешали. Например, просили принести от соседей стеклянные ножницы, которые нужны для работы. Когда соседи слышали такое, то, желая подыграть, говорили, что передали их другим соседям. Так, дети бегали по деревне, пока родители трудились в поле.

В Британии в 1957 году на ВВС сообщили о небывалом урожае спагетти в Швейцарии. В то время это блюдо не было в широком обиходе у британцев. Часто они продавалась в виде готовых консервов в соусе. После новости на радиостанцию стали звонить десятки людей с просьбой рассказать, как разводить такие деревья и где достать саженцы.

В 1998 году в Burger King заявили, что придумали новый бургер для левшей. В это же день многие посетители, приходя в заведение, просили старый бургер для правшей.

С 70-х годов на 1 апреля в Одессе традиционно проводят Юморину. В этом году фестиваль смеха отменили из-за ограничений на время карантина.

Картинки, открытки с 1 апреля

Пусть будет больше поводов для радости! С 1 апреля!

Пусть каждый день тебя улыбка согревает,

И даже, если кажется, что не до смеха -

Поверь, что чудеса бывают.

Любви, здоровья и успеха.

Пусть будет в жизни больше радости и меньше всякой гадости.

Уже апрель, уже весна - побольше света и тепла!

Хорошо, когда есть время для улыбки.

Хорошо, когда прощают за ошибки.

Я желаю 1 апреля в радость и добро поверить.