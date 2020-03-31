В Черновицкой области, где 3 марта был зарегистрирован первый в Украине больной короравирусом, обустроили 14 карантинно-эпидемиологических постов. Девять из них установили в населенных пунктах, а еще пять - возле стационарных полицейских станций при въездах в область.

Об этом сообщается на сайте Черновицкой облгосадминистрации со ссылкой на ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Блокпосты появились в следующих населенных пунктах области:

Колинковцы Хотинского района;

Брусника и Лужаны Кицманского района;

Великий Кучуров Стороженецкого района;

Чагор Глыбоцкого района.

На этих блокпостах и постах при въездах в область в круглосуточном режиме дежурят спасатели и работники полиции.

Как сообщала "Страна", четыре дня назад блокпосты оборудовали в Хмельницкой области. На них меряют температуру и ловят сбежавших из карантина.

А в воскресенье стало известно о появлении блокпостов на дорогах Одесской области, где всем будут измерять температуру.