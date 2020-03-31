Областной литературно-мемориальный музей Островского в Шепетовке Хмельницкой области перепрофилировали в Музей пропаганды. Сотрудники уже готовят экспозиции о влиянии тоталитарной пропаганды на людей при содействии Института Нацпамяти.

Об этом сообщает пресс-служба Института Нацпамяти.

"Это будет первый в Украине музей, который будет специализироваться на исследовании тоталитарной пропаганды и ее влияния на сознание людей", - говорится в сообщении пресс-службы Института нацпамяти.

Отмечается, что уже подготовлен проект заявки в Украинский культурный фонд на разработку новой концепции и создание экспозиции, которая прошла технический и экспертный отбор. "Движение дальше в значительной степени зависит от ситуации с финансированием культурной сферы в стране… Со своей стороны Институт будет в дальнейшем всячески поддерживать становление музея", - подчеркнули в Институте.

Напомним, Николай Островский - советский писатель, автор романов "Как закалялась сталь" (1930) и "Рожденные бурей", участвовал в гражданской войне, был организатором комсомола в частях Красной Армии и населенных пунктах. В 1935 году Островский был награжден орденом Ленина, правительством СССР ему были подарены дом в Сочи и квартира в Москве на улице Горького (ныне его квартира-музей).

Как сообщала "Страна", украинский институт нацпамяти решил, что возвращение имени маршала Жукова проспекту в Харькове "оскорбляет память о ветеранах".

В условиях карантина и падения экономики правительство заново переписало госбюджет-2020, предложив вдвое сократить бюджет Института нацпамяти.