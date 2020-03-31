В Министерстве здравоохранения Украины разрешили местным властям открыть продуктовые рынки во время карантина из-за распространения коронавируса, но призвали соблюдать определенные условия.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

2Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий", - говорится в документе.

Эти условия:

зарегистрирован производитель пищевой продукции нахождения на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, имеется возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра

Среди условий работы рынков также перечислены:

обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;

обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что на рынках выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Напомним, что ранее правительство разрешило больным COVID-19 ходить в аптеки и магазины.

Как сообщалось, в Украине подготовили более 60 заведений для обсервации. Для обсервации в стране подготовили более полсотни гостиниц и санаториев. Туда уже направили очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.