Сегодня наступил второй весенний месяц 2020 года, который принесет в нашу страну уже настоящее тепло.

Помочь в планировании ближайших 30 дней поможет расписание магнитных бурь, лунный и посевной календарь огородника и садовода. Полное расписание мы публикуем для читателей ниже.

Календарь магнитных бурь в апреле 2020 года

В апреле ожидается только одна магнитная буря. Она придется ровно на середину месяца - 15 апреля, которое выпадет на среду.

Впрочем, геомагнитный шторм будет желтого уровня, то есть не очень сильный. Его, возможно, даже не ощутят люди с сильной метеозависимостью.

Тем не менее, для того, что совсем не возникло проблем со здоровьем, накануне бури нужно хорошо выспаться, не употреблять алкоголь, не перегружать желудок тяжелой едой, отказать от больших физических загрузок.

Лунный календарь на апрель 2020

В апреле людей ждет четыре благоприятных дня и пять неблагоприятных. Какие именно - смотрите в календаре ниже.

Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2020 года

Помимо прочего, апрель - один из главных месяцев в году для работы в саду и огороде. Что и в какие дни лучше высаживать - в календаре огородника и садовода.