Дочь Милы Йовович написала сказку на русском языке. Фото: Instagram/ millajovovich

Актриса Мила Йовович рассказала, что ее дочь Эвер написала сказку на русском языке о крысе Поле и жабе Ларисе.

Соответствующее видео актриса опубликовала на своей страницы в Instagram.

12-летняя Эвер активно изучает русский язык и Мила решила поделиться этой новостью со своими подписчиками. Старшая дочь прочитала сказку о крысе Поле и жабе Ларисе, которую сама написала.

"Моя дочь Эвер ежедневно в течение получаса читала и писала на русском языке в школе. Это супер глупо и восхитительно - о крысе и лягушке, которые живут вместе и устраивают ужин. Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!"  - подписала Мила Йовович.

 

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Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Видео: Instagram/ millajovovich

Напомним, Эвер - это старший ребенок актрисы, в феврале звезда Голливуда Мила Йовович родила третью дочь.

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