Журналиста издания "Обозреватель" Романа Грушу жестоко избила банда подростков. На корреспондента напали в Киеве 27 марта и теперь он нуждается в срочной операции, поскольку у него четыре перелома костей лица со смещением и несколько черепно-мозговых травм. На лечение необходимо 46 тысяч гривен.

Об этом сообщает сайт Obozrevatel.

По словам Романа, на него напали и избили трое человек. Это случилось в 19:30 27 марта на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева. По словам Романа, он сидел на скамейке у подъезда, когда подростки в возрасте от 16 до 18 лет подошли к нему. "Двое сели рядом, один стал надо мной. Спросили, есть сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попытался встать", - вспоминает парень.

"Меня сразу толкнул на скамейку стоявший сверху. Посыпались оскорбления, угрозы. Я заметил, что один человек у магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильные удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать", - добавил Роман.

По словам Романа, у магазина он попросил мужчину-свидетеля вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу. Реакция сотрудницы магазина, куда журналист зашел за помощью, оказалась еще более жуткой.

"Войдя в магазин, поливая все кровью, даже не мог вызвать скорую, потому что залил весь телефон. Попросил продавщицу вызвать полицию и скорую. Она сказала, что у нее нет телефона и вообще мне надо идти, я отпугивает клиентов. С этого я просто был в шоке. Позже она еще получила телефон и звонила начальству, жалуясь на меня", - рассказывает Груша.

В результате потерпевшему самому пришлось вызвать экстренные службы. Его сразу же госпитализировали. Впереди у парня сложные операции и множество новых обследований.

У него в диагнозе множественные травмы: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назо-этмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Роман опубликовал фото увечий и призвал всех неравнодушных граждан помочь ему, ведь только за дорогие импланты необходимо сразу заплатить 46 000 гривен.

"Здравствуйте. Обращаюсь за помощью к неравнодушному Фейсбуку. Попал в тяжёлую ситуацию. На меня напали вооруженные грабители и нанесли тяжелые травмы головы: перелом скулового комплекса; перелом орбиты глаза; перелом носа и назо-этмоидального комплекса; сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы. В сжатые сроки необходимо выплатить 46 тысяч гривен на заказ имплантов. Сумму операции и дальнейшего лечения пока не раскрывают. Буду рад любой помощи.

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Другие подробности доступны по ссылке в комментариях под постом.

Спасибо!", - написал Роман Груша.

Фото: Роман Груша/Facebook

Фото: obozrevatel.com

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