Канцлер ФРГ Ангела Меркель положительно оценила принятие Верховной Радой Украины законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. Об этом она заявила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на странице Офиса президента в соцсети.

Также Меркель отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества и заявила. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

Также сторны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и практические меры противодействия пандемии. Лидеры государств договорились о налаживании информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, относительно медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

"В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавируса стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью в Донбассе. Также лидеры обсудили результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандской формате.

Ранее "Страна" писала о том, что депутаты заблокировали подписание Зеленским закона о рынке земли.

Также мы сообщали, что Зеленский пошел на сговор с Порошенко ради закона о земле.