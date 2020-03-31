В Украине продолжается продуктовый ажиотаж и рост цен на еду. Крупная сеть АТБ, которая ранее заявила, что вынуждена переписывать ценники из-за поставщиков (что те, кстати, опровергли) начала выставлять в свободный доступ переписку с оптовиками по ценам. Из нее, например, выходило, что яйца могут вырасти в цене на 47%.

31 марта в Минэкономики состоялась встреча по ценам с представителями крупных торговых сетей и оптовиков. Чиновники попытались надавить на ритейл.

"Уже на следующей неделе цены должны притормозить, а то и снизиться. Но не на все продукты", — пояснил "Стране" глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко (он также был на встрече в Минэкономики).

Если договоренности не сработают, власти могут запустить механизм ограничения наценок и даже уменьшить НДС на еду.

"Страна" разбиралась, что происходит с ценами на продукты.

Лук — плюс 120%, лимоны в дефиците

В сети АТБ дают ценовую динамику по конкретным продуктам и по поставщикам за последние три недели.

К примеру, по свекле цены выросли на 67-127%, до 2,3-3,8 гривен. Причина — низкое качество продукции и слишком много отходов (что может поясняться окончанием зимнего сезона и массовой порчей прошлогоднего урожая на складах). Больше всего выросла отпускная цена у ООО "ВПК-Агро" (почти на 128%)

Капуста взлетела в цене на 86-136%, до 6,1-7 грн. Больше всего ценник накрутило ООО "Амаратн-Агро" (почти на 137%) и "КГ Агро" (на 150%). Причина та же — низкое качество продукции и много отходов (до 40%).

Картофель подорожал на 40-58%, больше всего у ООО "Агроинвест- Логистик", "Агро- Овен".

В компании "Агро-Овен" отметили, что хранят картофель на складах с активной вентиляцией, без холодильного оборудования. Поэтому из-за аномально теплой зимы продукция начала портиться. При плановом выходе продукции первого сорта в 76-80%, реальные цифры — только 41-44%, что и повлияло на ценник.

Морковь подорожала на 50-115%. Лидирует тут "Сельхозиннновация плюс" (она повысила цену почти на 115%).

По луку ценник взлетел на 45-120%, до 7,2-9 грн за килограмм. Самые большие аппетиты у ООО "Агро-Овен", СГ "Дружба" и др.

Причина та же — слишком большой отход товара (до 80%) из-за окончания сезона.

Интересно по лимонам. Как уже писала "Страна", цены на них начали расти давно. На оптовом рынке "Шувар" подорожание пояснили повышенным спросом — люди начали брать лимоны не поштучно, как раньше, а килограммами, рассчитывая спастись от вируса. И цены тут же повысились на 12-15%.

Но в последнее время лимоны подорожали еще больше. АТБ дает динамику в 29-36,6%, до 42,6 гривен за килограмм.

Глава Ассоциаци поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко говорит, что в последнее время рост цен связан не только с высоким спросом, но и с ограничениями на экспорт из Турции и Италии.

"Из Турции поставки вообще практически остановились. Это значит, что лимоны в нашей рознице будут и дальше дорожать. И это в лучшем случае. В худшем они вообще исчезнут из продажи", — говорит Дорошенко.

"Золотые" яйца

Еще одна проблемная позиция — яйца. В сети АТБ заявили, что производители предупределили о росте цен с 1 апреля на 47%

"Компания АТБ ведет переговоры с производителями о недопущении такого значительного повышения. На текущий момент розничная цена АТБ на яйца куриные остается без изменений, при этом мы будем вынуждены поднять цену на процент повышения цен поставщиками, по факту получения поставок товара по новым ценам", — отметили в сети.

АТБ обнародовала переписку с поставщиками. Например, в компании "Авис-Украина" указывают, что подорожали комбикорма, ветпрепараты и энергоносители.Поэтому они вынуждены повысить отпускные цены.

Но тут стоит отметить два момента. Во-первых, как говорит Алексей Дорошенко, ни один поставщик не решится поднять цены без согласия сети. За это у крупных ритейлеров предусмотрены штрафы и санкции.

Во-вторых, цены на яйца в Украине до недавнего времени были занижены из-за конкурентных войн между поставщиками.

"В некоторых сетях цены ниже, чем себестоимость производства яиц — по 13-15 гривен за десяток. Понятно, что вечно это продолжатся не может. С учетом того, что начал расти курс доллара, производители поняли, что ярмарку невиданной щедрости пора прикрывать, так как это уже переходит в прямые убытки", — говорит Дорошенко.

В компании "Интер-Запорожье" отмечают, что яйца первой категории на конец нынешнего марта стоили дешевле, чем годом ранее — 15 гривен за десяток против 17 гривен весной 2019 года.

В общем, все идет к тому, что по мере приближения к Пасхе цены на яйца могут значительно вырасти (тем более, такая зависимость прослеживается из года в год).

Что будет с ценами на еду?

Власти заявляют, что намеренны бороться с ростом цен на еду. В принятом 30 марта законе о соцподдерке украинцев на время коронавируса прописаны штрафы для продавцов, завышающих цены.

31 марта в Минэкономики состоялась встреча с участием представителей крупнейших сетей, оптовиков, АМКУ и других структур.

"Проговорили по большинству ценников. Есть такие, которые повышаются объективно. Скажем, на хлеб цена может вырасти до 17% — 12% за счет роста зерновых на мировом рынке, 5% — это курс доллара. Также ничего нельзя сделать с подорожанием гречки на почти 50%, так как и РФ и Казахстан закрыли импорт, а своего урожая у нас не хватает. Некоторые сети уже перестали закупать гречку, потому что она стоит больше 50 гривен за килограмм. Но есть продуктовое категории, где ажиотаж искусственный. И уже на этой неделе он должен пойти на спад", — говорит Дорошенко (он также был на встрече в Минэкономики).

Так, ожидается стабилизация цен по овощам и фруктам, крупам (кроме гречки), молочке, подсолнечному маслу, мясу птицы. Ценники перестанут расти и могут снизится на 5-7%.

Тем сетям, которые не обуздают цены, чиновники пригрозили штрафами. Также над рынком висит угроза ограничения экспорта. Это касается, в частности, зерновых. К июню власти подсчитают баланс, и на отметке в 20,2 млн тонн экспорт могут остановить (эта норма есть в Меморандуме, который подписало Минэкономразвития с экспортерами зерна).

Особенно, если цены на хлеб продолжат расти. При этом на 30 марта наши экспортеры уже отгрузили за границу 17,8 млн тонн пшеницы.

Также, по данным наших источников, Минэкономики сейчас думает вернуться к практике установления предельных наценок на овальные продукты (15% от производителя до оптовика и 15% для розницы) и оцениает возможность снижения НДС на продукты питания.

"Мы предложили убрать все агродотации на 6,7 млрд гривен и на эту сумму снизить НДС. Его удастся сократить с 20% до 16% и покупатели уже за месяц-полтора могут заметить снижение цен", — говорит Дорошенко.

Но решатся ли власти снизить НДС - вопрос. Ведь этот налог является бюджетообразующим, а в казне сейчас и так большая дыра.