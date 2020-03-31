Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в ближайшие две недели начнется обмен удерживаемыми лицами из Украины и оккупированного Донбасса.

Об этом он сообщил во время брифинга в Офисе президента во вторник, 31 марта, текстовую трансляцию которого вела "Страна".

"Этот процесс продолжается, он усложнен сегодня ситуацией с пандемией. Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются.

Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправления туда, на территорию, представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся.

Эта работа продолжается и я очень надеюсь, что может это неделю, может 10 дней, может 2 недели и мы уже начнем проводить эти обмены ", - заявил он.

Кроме того, Ермак добавил, что Украине нужна эффективная работа в ТКГ. По его словам, весь мир находится в очень тяжелой ситуации и после окончания пандемии каждая страна будет бороться с последствиями экономического кризиса и вопрос санкций станет очень серьезным. Ермак напомнил, что все санкции в отношении России связаны с выполнением Минских соглашений и аннексией Крыма.

Видео: Facebook/Офис президента. Смотреть с 32:00

Напомним, заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на переговорах по Донбассу в Минске он и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак договорились "о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта".

Также мы писали, что в Донецке заявили о невозможности обмена пленными до конца марта из-за позиции Киева.