Президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на коронавирус Covid-19 после посещения отделения для зараженных больницы в московском поселке Коммунарка. Пока что заражения не обнаружили.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "ТАСС".

"Регулярно тестируется. Все нормально", - сказал он, комментируя информацию о том, что у главврача больницы Дениса Проценко, с которым встретился Владимир Путин, диагностирован коронавирус.

Напомним, Путин побывал в больнице 24 марта и осмотрел учреждение, предназначенное для пациентов с подозрением на коронавирус. Перед экскурсией по учреждению Путина одели в специальный комбинезон, бахилы и перчатки, а также выдали черную маску. Вместе с ним больницу инспектировал главный врач больницы Денис Проценко.

Лидер РФ не отказался от рукопожатия с главврачом. По словам Пескова, Путин продолжает здороваться за руку со своими собеседниками, делая это, "с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции".

Общее число больных Covid-19 в РФ достигло 2337 человек (1613 из них – в Москве), 121 пациент вылечился, 17 скончались. Правительство РФ получило право вводить режим ЧС по всей стране.

Напомним, в администрации Путина выявили сотрудников с подозрением на коронавирус.