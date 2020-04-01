Глава России Владимир Путин перешел на дистанционный формат работы с министрами. В среду, 1 апреля, он проведет совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса в режиме телеконференции.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "двадцатки", - заявил он.

Также Песков уточнил, что телеконференция будет проходить в открытом формате. Вместе с тем он не согласился, что президент должен продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, отметив, что Путин "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные".

Кроме того Песков добавил, чтоПутин изменил манеру приветствия и больше не здоровается за руку при личных встречах. "Сейчас все держат социальную дистанцию, все это делают", - сказал Песков журналистам.

Говоря о том, какие меры будут приняты после того, как выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке, встречавший президента, мэра Сергея Собянина и других высокопоставленных чиновников, заражен коронавирусом, Песков заявил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на COVID-19, и он в том числе.

Напомним, у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Также мы писали, что Путин регулярно проходит тест на коронавирус и продолжает здороваться со всеми за руку.