В Польше власти ужесточили ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Соглано новым правилам, в общественных местах между людьми должна сохраняться дистанция не менее двух метров. Это подразумевает возможность передвигаться только в одиночку. А количество посетителей в магазинах одновременно не должно превышать троих на одну кассу. Об этом сообщает RMF24.

Уточняется, что соблюдение двухметровой дистанции не касается ситуации, когда родственник сопровождает несовершеннолетнего или рядом с инвалидом идет его опекун.

Также польские власти ввели запрет на самостоятельное пребывание вне дома детей и молодежи в возрасте до 18 лет - их теперь должен сопровождать кто-то из взрослых.

Согласно новым ограничениям, с 10:00 до 12:00 доступ в магазины, аптеки и другие службы будет открыт только для людей старше 65 лет. А с 2 апреля начинает действовать требование делать покупки исключительно в одноразовых перчатках, которые можно будет взять при входе в магазин.

Кроме того, правительство вводит ограничения на доступ к паркам, бульварам, скверам, пляжам и другим местам отдыха.

По последним данным, в Польше выявлено 2215 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончался 32 человека.

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