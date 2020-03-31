Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что давно хотел сменить автомобиль, поэтому он продал старый, купил себе Мерседес, и так вышло, что это совпало со всеми событиями, которые происходят в стране.

Об этом он сообщил во время брифинга в Офисе президента во вторник, 31 марта, текстовую трансляцию которого вела "Страна".

"Я давно хотел купить новый автомобиль. И так получилось, что покупка совпала с этими всеми событиями в нашей стране", - по-простому пояснил все расклады Ермак.

Кроме того, Ермак добавил, что он отказался от служебного авто, а также государственной охраны. Он отметил, что является первый руководителем Офиса президента, который не имеет государственной охраны, потому что она ему "не нужна".

Также глава ОП заявил, что он "честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину нашей страны".

Видео: Facebook/Офис президента. Смотреть с 30:20

Напомним, 22 марта, стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 марта купил автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска за 3,2 млн гривен.

Ранее мы писали, что Ермак назвал появление пленок Лероса попыткой сорвать принятие законов под МВФ.