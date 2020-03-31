В разгар пандемии коронавируса король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х заперся на самоизоляцию вместе со своими 20 наложницами и слугами в одном из отелей на юге Германии.

Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил немецкий таблоид Bild.

Так, 67-летний монарх полностью забронировал отель Grand Hotel Sonnenbichl в Гармиш-Партенкирхене, куда привез своих слуг и наложниц. При этом несмотря на карантин в Германии, местные власти разрешили королю Таиланда отдохнуть на территории немецкого отеля.

В то же время жители Таиланда, которые остались явно недовольны таким поступком своего правителя, опубликовали более 1,2 миллиона постов в Twitter с текстом "Зачем нам нужен король". Стоит отметить, что сиамцы не побоялись открыто выражать свой гнев на короля в социальных сетях, несмотря на закон, предусматривающий 15 лет тюрьмы за оскорбление монархии.

По последним данным института Джона Хопкинса, в Таиланде от коронавируса пострадал 1,651 человек. 10 из них умерло, 342 выздоровели.

Напомним, что недавно из Таиланда вылетел спецрейс с украинцами, которые не успели попасти домой из-за закрытия границ в связи с карантином.

Ранее мы писали, что пользователи соцсетей писали, как действительно обстоят дела с эвакуацией украинских граждан из Таиланда во время разгула пандемии коронавируса.