В Украине люди в самоизоляции могут посещать магазины и аптеки исключительно в экстренных случаях. При этом люди должны использовать индивидуальные средства защиты и держаться от остальных людей на расстоянии 1,5 метра. Продолжительность самоизоляции определяет лечащий врач.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2" (№211) от 29 марта.

В постановлении объясняется, что "лица, имевшие контакт с больным острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или болеют указанной болезнью и не требуют госпитализации, являются лицами, которым необходима самоизоляция".

Срок самоизоляции больного и лиц, нуждающихся в самоизоляции в результате контакта с больным, определяет лечащий врач.

Среди правил самоизоляции в домашних условиях Кабмин перечислил следующие рекомендации:

воздерживаться от посещения общественных мест и контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживаете;

разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли с продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра.

При этом Кабмин не определяет, что именно имеется в виду под неотложным случаем.

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко объявил о штрафах в 17 и 34 тыс. для нарушителей карантина.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном смягчении карантина ради запуска экономики.