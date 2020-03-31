В Португалии задержаны трое офицеров полицейской иммигрантской службы, которых подозревают в убийстве украинца в аэропорту Лиссабона.

Об этом 30 марта сообщила пресс-служба судебной полиции Португалии.

"Судебная полиция... выявила и задержала троих мужчин в возрасте 42, 43 и 47 лет в связи с убедительными доказательствами совершения преступления, связанного с убийством", - сказано в сообщении.

Задержанные - сотрудники полицейской Службы по делам иностранцев и границ (SEF). По версии следствия, они убили 40-летнего украинца, который 10 марта попытался незаконно въехать в страну. Как утверждают правоохранители, 12 марта мужчину убили в помещении временного монтажного центра в аэропорту Лиссабона, после того как он якобы "совершил некоторые беспорядки".

SEF подтвердила задержание трех своих сотрудников по подозрению в убийстве. В результате инцидента директор и заместитель директора Лиссабонского директората SEF отстранены от службы.

Отметим, что ранее председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха сообщал об этом убийстве. По его данным, мужчине отказали во въезде, а после его требований объяснить ситуацию на него надели наручники и применили к нему физическую силу. В таком состоянии его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

Напомним, мы писали о том, как в Польше мужчина убил украинку, сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.