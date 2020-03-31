Глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно попал в скандал после публикации видеозаписей, на которых предположительно его брат Денис говорит о незаконных назначениях людей на госдолжности, заявил, что считает появление этих пленок провокацией с целью сорвать принятие законов под МВФ.

Об этом он сообщил во время брифинга в Офисе президента во вторник, 31 марта, текстовую трансляцию которого ведет "Страна".

"Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до того, как в парламенте рассматривались очень важные вопросы… Вы видели, что там происходило, как умные люди вы понимаете, кто и как там делал, кто делал всё, чтобы это не произошло. Делали всё, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, не приняла очень важные для нее законы. Итак, эти пленки появились именно в воскресенье", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

По его словам депутат "Слуги народа", который обнародовал эти пленки, является инструментом для тех, кто борется с командой президента. При этом Ермак заявил, что ранее остановил попытки Гео Лероса назначить на один из постов "человека из прошлой власти".

"Безусловно после этого у Лероса ко мне соответствующее отношение", - сказал Ермак.

Кроме того, он добавил, что по сути разговоров на пленках должны разбираться правоохранительные органы.

Видео: Facebook/Офис президента. Смотреть с 23:55

Напомним, в воскресенье, 29 марта, депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Затем в САП открыли уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти из-за пленок Ермака. Позже в ГБР открыли дело по заявлению Ермака из-за публикации информации о торговле госдолжностями.