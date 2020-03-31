У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили российские СМИ.

Коммунарка - это поселок, который включен в состав Москвы. Там находится современная инфекционная клиника, где лечат большинство коронавирусных больных из столицы и Московской области.

Медики сообщают, что Денис Проценко чувствует себя удовлетворительно, он госпитализирован в больнице, которую сам и возглавляет.

Ровно семь дней назад, 24 марта, в Коммунарку приезжал Владимир Путин. Экскурсию по больнице и доклад о вирусе делал для президента именно Денис Проценко. Также на рабочей встрече с Проценко тогда присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин и Проценко, а также Собянин, в тот день провели вместе достаточно много времени. Вот кадры их бесед.

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Практически на всех фото, размещенных на сайте Кремля, президент России вместе с Денисом Проценко. Вместе с Путиным инспектировал больницу не только мэр Москвы Сергей Собянин, но и главный санитарный врач России Анна Попова.

Сразу после сообщения о заболевании Проценко с сообщением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что президент России регулярно тестируется на коронавирус и у него он не обнаружен.

На момент подготовки новости в России коронавирусом заболели 2337 человек. Скончались - 17, вылечились - 121. Основаная больница для лечения москвичей и жителей области от Covid-19 - Коммунарка, которую возглавляет Денис Проценко. Также их госпитализируют в НИИ Склифосовского.

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